Un giorno in rosso sul calendario nei cruciverba: la soluzione è Primo Maggio
PRIMO MAGGIO
Le 11 lettere della soluzione Primo Maggio:
P Padova
R Roma
I Imola
M Milano
O Otranto
M Milano
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
