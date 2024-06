La Soluzione ♚ Località turistica all estremo sud di Israele La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EILAT . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. EILAT

Significato della soluzione per Localita turistica all estremo sud di israele: Eilat (in ebraico ) è una città dello stato di Israele posta sulle rive del Mar Rosso. C. ), quando fu usata come porto per i commerci verso la Penisola arabica e il Corno d'Africa anche grazie alle vicine miniere di rame di Timna. Citata nell'Antico Testamento con il nome di "Ezion Geber", assunse importanza ai tempi del Regno di Israele e in particolare sotto il regno di Salomone (970 - 928 a.

Altre Definizioni con eilat; località; turistica; estremo; israele; Una storica località sul Mincio; Nota località del Biellese; Isola meta turistica dell Indonesia; Consociazione Turistica Italiana; Estremo Oriente; Il più pericoloso vien detto estremo; Il popolo di Israele; Deserto di Israele;