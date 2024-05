Il più pericoloso vien detto estremo

Sostantivo

Curiosità su: Lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di distanze su fondi innevati nei periodi invernali; oltre che sulla neve può essere praticata come attività sportiva anche sull'acqua, sull'erba e sulla sabbia. Esistono diverse discipline sportive invernali accomunate dall'uso degli sci che vengono praticate anche in competizioni sportive internazionali come i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di sci alpino e di sci nordico.

sci ( approfondimento) m inv

lunga lamina, un tempo di legno e oggigiorno di metallo e plastica: agganciandone uno a ciascuno dei piedi mediante appositi scarponi e attacchi, viene adoperato come pattino per scivolare sulla neve (sport) sport associato all'attività di andare sugli sci

Pronuncia

IPA: /'i/

Etimologia / Derivazione

dal norvegese ski

Parole derivate

elisci, doposcì, monosci, pista da sci, sciare, sciolina, sci-alpinismo, sci-alpinista, sci-alpinistico, sci nordico, sciescursionismo

Termini correlati

attacchi, discesa, funivia, gatto delle nevi, neve, pista, racchette, scarponi, maschera, sciatore, snowboard, skilift, skipass, seggiovia, slalom

Iperonimi