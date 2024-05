La Soluzione ♚ Sentimento di profonda disistima La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DISPREZZO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DISPREZZO

Significato della soluzione per: Sentimento di profonda disistima Il disprezzo è l'atteggiamento per cui si considera qualcosa o qualcuno inferiore o indegno della propria considerazione. In psicologia, sulla scia degli studi di Paul Ekman, viene incluso tra le emozioni di base. Il filosofo Robert C. Solomon colloca il disprezzo lungo la stessa dimensione del risentimento e della rabbia, sostenendo che che mentre il risentimento è una rabbia diretta verso un individuo di status superiore; la rabbia vera e propria è diretta verso un individuo di pari status mentre il disprezzo prevede una dose di rabbia diretta verso un individuo di status inferiore. Italiano: Sostantivo: disprezzo ( citazioni) { m sing . assenza di stima nei riguardi di cose o persone. indifferenza con spregio e mancanza di rispetto, spesso conseguente alla ribellione quello nutre disprezzo per chiunque.. (per estensione) grave derisione. Voce verbale: disprezzo . prima persona singolare dell'indicativo presente di disprezzare. Sillabazione: di | sprèz | zo. Pronuncia: IPA: /di'sprttso/ .

