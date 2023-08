Appezzamenti di terreno spesso con grandi case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appezzamenti di terreno spesso con grandi case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENUTE

Significato/Curiosita : Appezzamenti di terreno spesso con grandi case

Solitamente: bassi costi, grandi appezzamenti di terra e grande distanza tra le case. gli svantaggi possono essere: servizi di bassa qualità, meno sicurezza... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. tenuta in ostaggio (held hostage) è un film per la televisione del 2009 diretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

