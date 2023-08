Riducono le buste paga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riducono le buste paga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITENUTE

Significato/Curiosita : Riducono le buste paga

(donatella ferranti del partito democratico) avrebbe reso non rintracciabili le buste paga dei dipendenti delle aziende di appalti pubblici, così favorendo il... Tutte le voci relative alle ritenute fiscali, contributive e assicurative detratte. il versamento all'erario della ritenuta deve essere effettuato tramite... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

