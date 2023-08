Abitante del capoluogo greco dell Eubea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante del capoluogo greco dell Eubea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALCIDESE

Significato/Curiosita : Abitante del capoluogo greco dell eubea

Stai cercando altri significati, vedi eubea (disambigua). eubèa o èvia (in greco moderno eßa, evvia, in greco antico eßa, èuboia), chiamata dai veneziani... Iscrizioni in alfabeto calcidese, ed è conosciuto come pittore delle iscrizioni, o delle anfore iscritte. la produzione "calcidese" è datata, sulla base...