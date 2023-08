L URSS tentò d installarne a Cuba nel 1962 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L URSS tentò d installarne a Cuba nel 1962. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISSILI

Significato/Curiosita : L urss tento d installarne a cuba nel 1962

Disambiguazione – "missili" rimanda qui. se stai cercando il singolo di frah quintale e giorgio poi del 2018, vedi missili (singolo). questa voce o sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L URSS tentò d installarne a Cuba nel 1962 : urss; tentò; installarne; cuba; 1962; Lo stato che si ribellò all urss nel 1956; Il Krusciov uomo politico dell urss post Stalin; Il fondatore dell urss ; Equivaleva a urss ; Guidò l urss ; Li avanza lo scontento; Si dice di voce stentorea; Intento a meditare; Attentò a Porsenna; Per nulla attento; Piccoli cani da compagnia di origini cuba ne; Si versa per il cuba libre; Il re di Troia che sposò Ecuba ; Lo è anche una cuba na; La località cuba na d un fallito tentativo d invasione; Premio per scrittori istituito nel 1962 ; Film di Risi del 1962 ; Film del 1962 con Catherine Spaak; Il supereroe creato da Stan Lee nel 1962 ; Il primo satellite televisivo lanciato nel 1962 ;

