Strumento medico per indagare l orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento medico per indagare l orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTOSCOPIO

Significato/Curiosita : Strumento medico per indagare l orecchio

Urgenze medico generico: una volta laureati in medicina e superato l'esame di stato si diventa medici abilitati alla professione. il medico generico... Essere utilizzata per la rimozione di corpi estranei. un otoscopio pneumatico è un normale otoscopio che però monta sulla testa operativa un dispositivo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

