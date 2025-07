Strumento per visionare l interno dell orecchio nei cruciverba: la soluzione è Otoscopio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Strumento per visionare l interno dell orecchio' è 'Otoscopio'.

OTOSCOPIO

Otoscopio

Perché la soluzione è Otoscopio? L'otoscopio è uno strumento medico utilizzato per osservare l'interno dell'orecchio, in particolare il canale uditivo e il timpano. Dotato di una piccola lente e di una luce, permette ai medici di diagnosticare infezioni, infiammazioni o altri problemi auricolari. È fondamentale per un'accurata valutazione della salute dell'orecchio e per intervenire tempestivamente quando necessario.

La definizione "Strumento per visionare l interno dell orecchio" ha come risposta: Otoscopio

O Otranto

T Torino

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

P Padova

I Imola

O Otranto

T E I S S R Mostra soluzione



