Il prezzo fissato da un autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prezzo fissato da un autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARIFFA

Significato/Curiosita : Il prezzo fissato da un autorita

Se stai cercando l'ex comune della provincia di trento, vedi prezzo (pieve di bono-prezzo). questa voce o sezione sull'argomento economia è priva o carente... Potrebbero essere: tariffa doganale tariffa ferroviaria tariffa di igiene ambientale tariffa telefonica più, in generale si usa il termine tariffa nel mondo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il prezzo fissato da un autorità : prezzo; fissato; autorità; Imposte sul prezzo al consumo di certi beni; Vendita che ha inizio con un prezzo base; Una vendita a prezzo ascendente; Il prezzo più alto imponibile per legge lat; Un po di disprezzo ; La malattia del fissato ; fissato come un ricordo; Limite fissato di tempo; _ di vitello: un arrosto fissato con lo spago; Esaltato, fissato ; Documento dell autorità ecclesiastica che attesta la concessione di un permesso; Legge che dà ampi poteri alle autorità militari; Massimo per autorità ; Un autorità in convento; Diramati dall autorità ;

Cerca altre Definizioni