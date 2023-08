Vi si eseguiva la condanna a morte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si eseguiva la condanna a morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PATIBOLO

Significato/Curiosita : Vi si eseguiva la condanna a morte

Sinedrio, che eseguiva le condanne a morte tramite lapidazione, secondo la tradizione locale. in particolare, nella bibbia è scritto che stefano si inimicò... "soffrire"; difatti il patibolo veniva esposto al pubblico dopo l'esecuzione del condannato. la forma più semplice di patibolo consiste in una "l" rovesciata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vi si eseguiva la condanna a morte : eseguiva; condanna; morte; eseguiva no trascrizioni; eseguiva trascrizioni; eseguiva composizioni per la stampa; La profetessa condanna ta a non essere creduta; La famosa abbazia francese distrutta dopo la condanna del giansenismo; Eretici condanna ti nel 431 dal Concilio di Efeso; Fu condanna to dal Concilio di Nicea; La condanna del carcere a vita; di marzo: la morte di Cesare; C è ad ogni morte di papa; Seguì Garibaldi fino alla morte ; Si può esservi tra la vita e la morte ; Quella di Frida Kahlo ha la maschera della morte ;

Cerca altre Definizioni