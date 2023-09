Eseguiva le sentenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguiva le sentenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BOIA

Significato/Curiosità : Eseguiva le sentenze

Il termine "boia" fa riferimento a una figura storica incaricata di eseguire sentenze capitali o punizioni corporali, spesso nel contesto di un sistema giudiziario o di punizione legale. Il ruolo del boia è stato presente in varie culture e periodi storici, ed è spesso associato a un'immagine macabra e spaventosa. Il lavoro del boia era estremamente controverso e stigmatizzato, poiché implicava la presa di decisioni di vita o di morte e l'applicazione di punizioni estreme. Le esecuzioni spesso includevano metodi brutali come la decapitazione, la forca o il boia. Nel corso della storia, il ruolo del boia è stato oggetto di dibattiti etici e morali, e il termine stesso porta con sé connotazioni di terrore e violenza.

