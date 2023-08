Una preghiera alla Vergine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una preghiera alla Vergine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AVE MARIA

Significato/Curiosita : Una preghiera alla vergine

La preghiera a san giuseppe è una popolare preghiera della confessione cattolica rivolta a san giuseppe, sposo della beata vergine maria e padre putativo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ave maria (disambigua). l'ave maria (si chiama così sia in latino sia in italiano), detta anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

