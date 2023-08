Un uccello come il topino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un uccello come il topino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RONDINE

L'uccello simile a una rondine o a un topino è una creatura affascinante, incantando con la sua grazia e vitalità. Le sue ali sottili e agili permettono acrobazie aeree e veloci cambi di direzione, ricordando la leggiadria di una rondine. Tuttavia, il suo piccolo corpo e l'andatura saltellante lo avvicinano al mondo terrestre, come un topino. Il piumaggio potrebbe riflettere una fusione di colori, dal blu cielo al marrone terra. La sua presenza porta gioia ed energia, un equilibrio tra leggerezza aerea e connessione con la terra, simboleggiando la delicatezza della natura in tutte le sue forme.

