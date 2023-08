Fu di sostegno alla ricostruzione europea del dopoguerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu di sostegno alla ricostruzione europea del dopoguerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PIANO MARSHALL

Significato/Curiosita : Fu di sostegno alla ricostruzione europea del dopoguerra

L'opprimente tassazione; intanto il sostegno pubblico alle politiche di ricostruzione, che richiedevano una continua supervisione del sud, svanì nel nord dopo che... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il piano marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea (in lingua originale "european... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fu di sostegno alla ricostruzione europea del dopoguerra : sostegno; alla; ricostruzione; europea; dopoguerra; sostegno morale o materiale aiuto; sostegno per bracieri; La struttura di sostegno ; L insieme dei tessuti di sostegno di una pianta; Piattaforme di sostegno per monumenti ed edifici; Coltivazioni espressamente alla gate; Una preghiera alla Vergine; Piccolo sacco a spalla ; Il gruppo inglese dei fratelli Galla gher; Intralla zzatore maneggione; Istituto per la ricostruzione Industriale; ricostruzione , nuova stesura con modifiche; ricostruzione estetica chirurgica; ricostruzione museale in 3D di paesaggi o ambienti; Un grande artefice della ricostruzione italiana; Un abitante della più alta catena montuosa europea ; Capitale europea con la moschea di Gazi Husrevbeg; Josep Alto rappresentante dell Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; Antica regione europea ; La coppa europea vinta dalla Roma l anno scorso; Il boom del dopoguerra italiano; Aumento demografico del secondo dopoguerra ing; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra ; Grave influenza del primo dopoguerra ; Piano di aiuto per l Europa del dopoguerra ;

Cerca altre Definizioni