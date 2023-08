Si passano sui pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si passano sui pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCOPE

Significato/Curiosita : Si passano sui pavimenti

Integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - determinazione della potenza termica. essa si applica solo agli impianti a pavimento per gli edifici... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la visibilità (in inglese scope), in programmazione, è l'esistenza e la possibilità di richiamare un identificatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

