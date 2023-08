Non profani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non profani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SACRI

Significato/Curiosita : Non profani

Tempio. il profano resta un'immagine - e quindi una parola - semplice e forte: ciò che per opportunità, per indegnità, per corruzione o perché non iniziato... Termine con cui gli egizi indicavano la sacralità di dio o degli oggetti sacri è sr (sublime, sacro, immenso). all'interno dei templi egizi vi era una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non profani : profani; Tutt altro che profani ; Opposti a profani ; Per nulla profani ; Tutt altro che profani ;

Cerca altre Definizioni