La definizione e la soluzione di 8 lettere: Uccisioni in massa. MASSACRI - STRAGI - ECCIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I massacri delle foibe (in sloveno poboji v fojbah; in croato masakri fojbe; in serbo m j - masakri fojbe) sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici (chiamati in Venezia Giulia "foibe") dove furono gettati i corpi di alcune vittime (o, in alcuni casi, le stesse ancora in vita).Per estensione i termini "foibe" e il neologismo "infoibare" sono diventati sinonimi di uccisioni che in ...

massacri m pl

plurale di massacro

Voce verbale

massacri

seconda persona singolare dell'indicativo presente di massacrare prima persona singolare del congiuntivo presente di massacrare seconda persona singolare del congiuntivo presente di massacrare terza persona singolare del congiuntivo presente di massacrare terza persona singolare dell'imperativo di massacrare

Sillabazione

mas | sà | cri

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi massacro

vedi massacro (voce verbale)vedi massacrare

Sinonimi

(sostantivo) macelli, stragi, ecatombi, carneficine, eccidi, genocidi, stermini

macelli, stragi, ecatombi, carneficine, eccidi, genocidi, stermini ( senso figurato ) rovine, disastri, distruzioni, danni, sprechi, maltrattamenti

rovine, disastri, distruzioni, danni, sprechi, maltrattamenti ( senso figurato ) esiti negativi, risultati pessimi, sfaceli

esiti negativi, risultati pessimi, sfaceli (seconda persona singolare dell'indicativo presente di massacrare) fai una strage, fai una carneficina, trucidi, stermini, ammazzi, assassini, uccidi, trucidi

fai una strage, fai una carneficina, trucidi, stermini, ammazzi, assassini, uccidi, trucidi picchi con violenza, percuoti con violenza

( senso figurato ) logori, stanchi, spossi, fiacchi

logori, stanchi, spossi, fiacchi (senso figurato) maltratti, rovini, sciupi, distruggi

Contrari