Gli Inni di Manzoni La definizione e la soluzione di 5 lettere: Gli Inni di Manzoni. SACRI Gli inni di manzoni: Sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico e antropologico, riferito a una dimensione divina, ultraterrena o soprannaturale, il cui significato mira ad estendere ed oltrepassare quello attribuito alla realtà ordinaria percepita all'opposto come profana. L'esperienza del "sacro" è al cuore di tutte le religioni. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico e antropologico, riferito a una dimensione divina, ultraterrena o soprannaturale, il cui significato mira ad estendere ed oltrepassare quello attribuito alla realtà ordinaria percepita all'opposto come profana. L'esperienza del "sacro" è al cuore di tutte le religioni. sacri m pl maschile plurale di sacro Sillabazione sà | cri Pronuncia IPA: /'sakri/ Etimologia / Derivazione vedi sacro Altre Definizioni con sacri; inni; manzoni; Dure privazioni; Uccisioni in massa; 1821 ode di Manzoni; L Enrichetta che fu moglie del Manzoni;

SACRI

La soluzione verificata di 5 lettere per risolvere 'Gli Inni di Manzoni' è SACRI.