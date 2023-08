Gli impresari che costruiscono case - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli impresari che costruiscono case. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDILI

Significato/Curiosita : Gli impresari che costruiscono case

Robotica capeggiata da due scienziati, jeff pfister e mutt nutter, che costruiscono per lui un androide combattente con le sembianze e le memorie di miriam... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. «edile» o «edili» possono riferirsi a: relativo all'edilizia: ingegneria edile perito edile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli impresari che costruiscono case : impresari; costruiscono; case; Se lo augura l impresari o teatrale; Lincoln, celebre artista e impresari o, fondatore del New York City Ballet; Lo organizza l impresari o; impresari o sportivo; costruiscono castelli in aria; Lo costruiscono insetti simili alle api; Gli uccelli lo costruiscono per deporre le uova; Vi si costruiscono barche; Chirurghi che riparano e ricostruiscono ; Quella di case rta fu progettata da Vanvitelli; I dipinti su certe case ; In fondo alle case ; Tante sono le case lle di uno schema di Sudoku; Il nomne di O case y;

Cerca altre Definizioni