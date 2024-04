La Soluzione ♚ Vi si costruiscono imbarcazioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Vi si costruiscono imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANTIERE

Curiosità su Vi si costruiscono imbarcazioni: Precisamente uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. quello dove si riparano si chiama anche arsenale, ed è dotato in... Il cantiere (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare "cavalletto di sostegno") è un'area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un'opera di ingegneria civile o di un fabbricato, o uno scavo archeologico. Un cantiere può essere fisso (ad esempio nella costruzione di un edificio o di una nave) o mobile (come ad esempio nella costruzione di strade, gallerie, ferrovie, ecc.).

Altre Definizioni con cantiere; costruiscono; imbarcazioni;