Insetti che costruiscono nidi giganteschi

Le termiti sono insetti sociali noti per la costruzione di nidi giganteschi chiamati termitai. Queste colonie organizzate e altamente strutturate comprendono termiti operaie, soldati e una regina riproduttrice. Le operaie, in gran parte responsabili della costruzione del nido, utilizzano saliva, feci e detriti per creare una massa dura e resistente. Questi termitai non solo fungono da rifugio, ma regolano anche la temperatura interna e forniscono un ambiente favorevole alla coltivazione di funghi, una componente importante della loro dieta. Questa forma di cooperazione sociale è cruciale per la sopravvivenza delle termiti e contribuisce alla creazione di imponenti strutture che spesso dominano il paesaggio.

