Gestisce le strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestisce le strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Gestione delle strade statali dismesse, ha creato la società veneto strade, che oltre a gestire le ex strade statali, gestisce alcune strade provinciali... anas s.p.a. è una società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

