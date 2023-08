Delimitano la porta dei calciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delimitano la porta dei calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PALI

Significato/Curiosita : Delimitano la porta dei calciatori

Si ha il recinto di gioco, che si estende fino alle recinzioni che delimitano la zona per il pubblico; nel recinto di gioco sono incluse anche le eventuali... La lingua pali (nome nativo: , pali) è una lingua indiana, appartenente alla famiglia indoeuropea. ancora oggi è usata come lingua liturgica del buddhismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

