La Soluzione ♚ Tronchi sfrondati La definizione e la soluzione di 4 lettere: Tronchi sfrondati. PALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Tronchi sfrondati: Tempo. dopo il biennio 1591-1593, terminato il dominio del duca ercole sfrondati, il paese tornò sotto il diretto controllo dello stato della chiesa, affidato... La lingua pali (nome nativo: , pali) è una lingua indiana, appartenente alla famiglia indoeuropea. Ancora oggi è usata come lingua liturgica del buddhismo theravada. Il pali è la lingua in cui è stato compilato il canone buddhista della scuola del theravada, il Tipitaka (“tre canestri”, in sanscrito Tripitaka), intorno all'80 a.C. In passato fu identificato con l'antica lingua magadhi, affine al sanscrito. Recentemente però si è giunti a ... Altre Definizioni con pali; tronchi; sfrondati; Una tradizionale e seguita festa toscana; È padre di frasi scontate; Il generale francese da cui derivano le frasi scontate; I tronchi sono detti fusti; Fusti = tronchi;

