La porta della house nei cruciverba: la soluzione è Door

DOOR

Curiosità e Significato di Door

Approfondisci la parola di 4 lettere Door: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Door? La porta della house indica l'ingresso principale di una casa, un elemento che apre le porte a nuove esperienze e accoglienza. La parola in inglese, door, rappresenta simbolicamente questo varco tra spazio esterno e interno. È un termine semplice ma fondamentale, che richiama l'idea di accesso, protezione e benvenuto in un'abitazione. Un elemento che non può mancare in ogni abitazione.

Come si scrive la soluzione Door

La definizione "La porta della house" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

O Otranto

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N P E I O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIONE" SPIONE

