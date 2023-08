La città della Olivetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Olivetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IVREA

Significato/Curiosita : La citta della olivetti

Adriano olivetti (ivrea, 11 aprile 1901 – aigle, 27 febbraio 1960) è stato un imprenditore, ingegnere e politico italiano, figlio di camillo olivetti (fondatore... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ivrea (disambigua). ivrea (ivreja in piemontese, invreja in dialetto canavesano, ivreya in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

