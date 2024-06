La città in cui ha sede l Olivetti

: Il 1º luglio 2018 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO (54º sito italiano). Ivrea (Ivreja in piemontese, Invreja in dialetto canavesano, Ivreya in patois valdostano, Eebri nella variante walser Töitschu, Ivrée in francese, Eporedia in latino) è un comune italiano di 22 464 abitanti nella città metropolitana di Torino in Piemonte. È situata nella zona storico-geografica del Canavese, della quale viene considerata il capoluogo.

Francese: Nome proprio: Ivrée . (toponimo) Ivrea. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Robert & Signorelli, Dizionario francese - italiano, Signorelli .