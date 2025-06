La città dell Olivetti nei cruciverba: la soluzione è Ivrea

IVREA

Curiosità e Significato di "Ivrea"

Approfondisci la parola di 5 lettere Ivrea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ivrea? Ivrea è una città simbolo dell'innovazione industriale e del design, famosa per aver ospitato la storica fabbrica Olivetti. Un esempio di come il lavoro e la creatività possano trasformare un luogo, rendendolo un modello di progettazione urbana e culturale. Visitare Ivrea significa immergersi in un passato che si fonde con un futuro all'insegna dell'ingegno e della storia italiana.

Come si scrive la soluzione Ivrea

I Imola

V Venezia

R Roma

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I E I L N T R A D U Mostra soluzione



