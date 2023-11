La città sede dell Olivetti

C.& c.,prima fabbrica italiana di macchine per scrivere) e luisa revel e fratello degli industriali massimo, dinoe delle...

Ivrea (Ivreja in piemontese, Invreja in dialetto canavesano, Ivreya in patois valdostano, Eebri nella variante walser Töitschu, Ivrée in francese, Eporedia in latino) è un comune italiano di 22 264 abitanti nella città metropolitana di Torino in Piemonte. Viene a pieno titolo considerata "il capoluogo del Canavese". Il 1º luglio 2018 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO (54º sito italiano). Il 16 febbraio 2022 è stata nominata dal Ministro della cultura Dario Franceschini Capitale italiana del libro 2022.