Ha circa 90 satelliti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha circa 90 satelliti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GIOVE

Significato/Curiosita : Ha circa 90 satelliti

L'azienda ha annunciato di lanciare una prima costellazione di 1600 satelliti ad un'orbita inferiore (550 chilometri). inoltre, i satelliti sono stati... giove (dal latino iovem, accusativo di iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole e il più grande di tutto il sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ha circa 90 satelliti : circa; satelliti; Lago dell Africa meridionale lungo circa 550 km; All incirca quasi; Più o meno all incirca ; Nel mondo sono circa 200; Periodi di circa 730 giorni; Un corpo con i satelliti ; Il pianeta con i satelliti Tritone e Nereide; Scoprì i satelliti di Giove; Gli sbarchi su uno dei satelliti della Terra; satelliti statunitensi;

