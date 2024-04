La Soluzione ♚ I Greci lo chiamavano Zeus

La definizione e la soluzione di 5 lettere: I Greci lo chiamavano Zeus. GIOVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su I greci lo chiamavano zeus: Greco zeus. sebbene i greci interpretassero sabazio frigio sia come zeus che come dioniso, le sue rappresentazioni, anche in epoca romana, lo mostrano... Giove (dal latino Iovem, accusativo di Iuppiter) è il quinto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il sistema planetario: la sua massa corrisponde a due volte e mezzo la somma di quelle di tutti gli altri pianeti messi insieme. È classificato, al pari di Saturno, Urano e Nettuno, come gigante gassoso (gli ultimi due si differenziano per essere classificati in tempi recenti come giganti ...

