Cosi Galileo chiamo i satelliti di Giove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi Galileo chiamo i satelliti di Giove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEDICEI

Significato/Curiosita : Cosi galileo chiamo i satelliti di giove

Significati, vedi galileo galilei (disambigua). disambiguazione – "galileo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi galileo (disambigua). disambiguazione... Sono comunemente definiti satelliti medicei (o galileiani) i quattro satelliti maggiori di giove, scoperti da galileo galilei e chiaramente visibili dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

