Il capo del governo tedesco - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : CANCELLIERE

Significato/Curiosita : Il capo del governo tedesco

Polonia) per indicare il capo del governo anche laddove il titolo formale è un altro. capo del governo: andorra (in catalano cap de govern) irlanda (in irlandese... Titolo di cancelliere è utilizzato in vari ordinamenti per raffigurare un funzionario con attribuzioni diverse. l'ufficio al quale il cancelliere è preposto...