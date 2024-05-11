Porto tedesco sul Weser

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Porto tedesco sul Weser' è 'Brema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREMA

Perché la soluzione è Brema? Brema è una città situata lungo il fiume Weser, conosciuta come un importante porto tedesco. La sua posizione strategica favorisce il commercio e il trasporto marittimo, rendendola un punto di collegamento tra il mare e le regioni interne. La presenza del porto ha contribuito allo sviluppo economico e alla crescita urbana, attirando attività industriali e commerciali. La città si distingue anche per il suo patrimonio culturale e storico, che si riflette nelle sue architetture e nelle tradizioni locali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porto tedesco sul Weser". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Porto tedesco sul Weser nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Brema

Per risolvere la definizione "Porto tedesco sul Weser", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porto tedesco sul Weser" conferma che la soluzione 'Brema' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Brema

B Bologna R Roma E Empoli M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porto tedesco sul Weser" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brema' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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