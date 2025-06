In Inghilterra è il capo del Governo nei cruciverba: la soluzione è Premier

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In Inghilterra è il capo del Governo' è 'Premier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREMIER

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Premier? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Premier.

Perché la soluzione è Premier? Premier è il termine usato per indicare il capo del governo nel Regno Unito. È il leader che guida l'esecutivo, prende decisioni importanti e rappresenta il paese a livello internazionale. La parola deriva dal latino primarius, che significa primo o principale. In Inghilterra, il Premier ha un ruolo centrale nella politica e nell'amministrazione pubblica, essendo la figura di maggiore rilievo nel governo.

