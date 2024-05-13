Così è detto in Inghilterra il capo del Governo nei cruciverba: la soluzione è Premier
PREMIER
Curiosità e Significato di Premier
Divertiti e prova a risolvere queste domande: In Inghilterra è il capo del GovernoCosì è detto un governo estivo molto precarioCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì era detto il Vigile del FuocoCosì è detto l uccello che non migra
Come si scrive la soluzione Premier
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
L A P E T R I M
