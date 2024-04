La definizione e la soluzione di 5 lettere: Leggero tessuto di cotone. ZEFIR - PERCALLE - ORGANDIS - ORGANZA - RASATELLO - MADRAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Zèfiro (in greco antico: f, Zéphyros) o Zèffiro è un personaggio della mitologia greca, la personificazione del vento che soffia da ponente (l'ovest), figlio del titano Astreo e di Eos. Le traduzioni latine riportano zephirum (cioè Zèfiro, personificazione del vento di ponente, che spirava leggero e quasi inavvertito) a indicare, per assonanza, il termine arabo ifr (), che rappresenta il "vuoto". Grazie al matematico italiano Leonardo Fibonacci e alle traduzioni veneziane (zevero), il termine è stato poi usato per indicare il concetto di "zero", attualmente in uso. Nella lingua albanese “zë” indica la voce, mentre il verbo ...

Zefira f

nome proprio di persona femminile

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. significato "mattina"