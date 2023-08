La sua forma è adatta ai pavimenti dei corridoi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua forma è adatta ai pavimenti dei corridoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PASSATOIA

Significato/Curiosita : La sua forma e adatta ai pavimenti dei corridoi

Nell'altopiano di modica. la particolare morfologia della cava, a forma di gola, il tipo di roccia, la posizione naturalmente adatta alla difesa, la prossimità del... Caratterizzato dalla presenza di 2 laghetti separati tra loro da una passatoia alberata. il primo laghetto è adibito alla pesca e consente dunque di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

