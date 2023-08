Strumenti per emettere aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti per emettere aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANTICI

Significato/Curiosita : Strumenti per emettere aria

Ottoni, in ambito musicale, indica gli strumenti musicali nei quali il suono è prodotto dalla vibrazione dell'aria immessa dal musicista appoggiando le... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il mantice è uno strumento meccanico che produce un soffio d'aria. viene usato per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

