La definizione e la soluzione di 5 lettere: La famiglia degli strumenti ad aria. FIATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La sezione fiati, nel linguaggio della musica moderna, indica la sezione di un gruppo musicale, composta da strumenti a fiato, quasi sempre composta da una combinazione di legni e ottoni. Nel gergo musicale moderno è spesso utilizzato il termine inglese horn section, o meno frequentemente brass section per intendere le sezioni composte solo da ottoni e reed section per quelle composte solo da ance. Il termine è usato anche in ambito orchestrale per fare riferimento a tutti gli strumenti a aerofoni.

fiati m

plurale di fiato

Pronuncia

['fjati]

Sillabazione

fià | ti

Etimologia / Derivazione