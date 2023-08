Pianta il cui olio è un antinfiammatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta il cui olio è un antinfiammatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANFORA

Significato/Curiosita : Pianta il cui olio e un antinfiammatorio

Sull'uso delle fonti. l'olio d'oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'ulivo (olea europaea). il tipo vergine si ricava dalla... Storico dell'antichità ettore lepore, luciano canfora è figlio dello storico della filosofia fabrizio canfora e della latinista e grecista rosa cifarelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta il cui olio è un antinfiammatorio : pianta; olio; antinfiammatorio; Comune pianta erbacea che non porta fortuna; pianta bianca croccante consumata cruda o cotta; Il gambo che collega il frutto alla pianta ; Così è detta una pianta dalla resina gommosa; pianta detta anche timo selvatico; Impianto di condotte in cui scorre petrolio ; Lo è un insalata senza olio né sale; Un grosso vaso per l olio ; Con olio e sale; Il petrolio inglese; Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio ; Farmaco antinfiammatorio ; Farmaci a base di un diffuso antinfiammatorio ; Ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie;

Cerca altre Definizioni