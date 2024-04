La Soluzione ♚ Conquistò le Gallie La definizione e la soluzione di 6 lettere: Conquistò le Gallie. CESARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Conquisto le gallie: Gaio Giulio Cesare (in latino Gaius Iulius Caesar, Pronuncia restaurata o classica; AFI: ['gäjs 'ju.li.s 'k.sä:r]; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS IVLIVS; in greco antico: G asa, Gáïos Iúlios Kaîsar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia.Ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale. Fu dittatore (dictator) di Roma alla fine del 49 a.C., ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Gaio Giulio Cesare (in latino Gaius Iulius Caesar, Pronuncia restaurata o classica; AFI: ['gäjs 'ju.li.s 'k.sä:r]; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS IVLIVS; in greco antico: G asa, Gáïos Iúlios Kaîsar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia.Ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale. Fu dittatore (dictator) di Roma alla fine del 49 a.C., ... Cesare ( approfondimento) m nome di persona maschile Sillabazione Ce | sà | re Pronuncia IPA: /'tezare/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate zar Altre Definizioni con cesare; conquistò; gallie; Un taglio della partoriente; Il nome di Pavese; Lo spagnolo che nel 500 conquistò il Messico; Alessandro Magno la conquistò in gran parte; Sottomise le Gallie; Cerca altre soluzioni cruciverba

