La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Rimettere in circolazione una pellicola dopo che è stata proibita' è 'Dissequestrare'.

DISSEQUESTRARE

Curiosità e Significato di Dissequestrare

Hai risolto il cruciverba con Dissequestrare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Dissequestrare.

Perché la soluzione è Dissequestrare? Dissequestrare significa rimettere in circolazione una pellicola o un oggetto che era stato sequestrato o proibito, consentendone di nuovo l'uso o la visione. È un termine spesso usato nel contesto legale o culturale, quando un materiale viene liberato da restrizioni. In sostanza, indica il ripristino della libertà di accesso a qualcosa che era stato temporaneamente bloccato.

Come si scrive la soluzione Dissequestrare

La definizione "Rimettere in circolazione una pellicola dopo che è stata proibita" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

E Empoli

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N D G A R I I O O N C L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENDOCRINOLOGIA" ENDOCRINOLOGIA

