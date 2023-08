La Luciana Ministra dell Interno nel 2019 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Luciana Ministra dell Interno nel 2019. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAMORGESE

Significato/Curiosita : La luciana ministra dell interno nel 2019

Settembre 2019. url consultato il 7 settembre 2019 (archiviato il 15 settembre 2019). luciana lamorgese, chi è la prefetta che sarà ministra dell'interno. e... lamorgese e l'intero governo conte ii hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della pandemia, anche per quanto concerne l'ordine pubblico. lamorgese... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

