La definizione e la soluzione di: È pallida quando non è stata ancora ben sviluppata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : E pallida quando non e stata ancora ben sviluppata

Ovvero la fringe science. per la trama e i temi trattati, la serie è stata spesso paragonata a x-files. la serie è stata trasmessa in prima visione negli stati... Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

