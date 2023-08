Mario che ha giocato per Inter e Manchester City - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mario che ha giocato per Inter e Manchester City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALOTELLI

Significato/Curiosita : Mario che ha giocato per inter e manchester city

(allenatore che lo ha lanciato all'inter e lo ha avuto anche al manchester city) per le amichevoli da giocare contro arabia saudita, francia e paesi bassi... Tribunale per i minorenni alla famiglia balotelli, in provincia di brescia. inizialmente sta con i balotelli durante la settimana e torna dai barwuah... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

