Senza variazioni nella chitarra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Senza variazioni nella chitarra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOCORDE

Significato/Curiosita : Senza variazioni nella chitarra

La chitarra resofonica (resonator guitar), detta anche erroneamente dobro, è un tipo di chitarra inventato negli stati uniti d'america alla fine degli... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il monocordo è uno strumento composto da una sola corda, tesa sopra una cassa di risonanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Senza variazioni nella chitarra : senza; variazioni; nella; chitarra; Quello senza spicchi con cui ci si consola; Come un processo senza garanzie; Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; Luoghi comunitari di riposo anche per senza tetto; Celebri variazioni per piano di Beethoven; Propri dell evoluzione per successive e regolari variazioni ; Ripetizione noiosa e senza variazioni ; Misura le variazioni di densità dell atmosfera; Nato nella città col Palazzo e le Terme dei Papi; Piccole mazze usate nella ginnastica artistica; nella bussola è segnato come SSE; Una montagna norvegese nella contea del Nordland; nella lingua latina è anche neutro; Dimenticare di intonare la chitarra ; Una chitarra persiana; La chitarra indiana; chitarra hawaiana; Uno strumento come la chitarra o il violino;

Cerca altre Definizioni