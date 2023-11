La definizione e la soluzione di: Privo di varianti sempre uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOCORDE

Significato/Curiosita : Privo di varianti sempre uguale

Un gatto a pelo semilungo. il pelo ha consistenza setosa al tatto ed è privo di sottopelo perciò difficilmente si annoda; è più lungo sul corpo e più corto... Il monocordo è uno strumento composto da una sola corda, tesa sopra una cassa di risonanza tra due ponticelli, e posata su un terzo ponticello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Privo di varianti sempre uguale : privo; varianti; sempre; uguale; privo di originalità insulso; È privo di tesa; privo di sensi; privo di scopo; privo di nuvole; privo della tara; Stanno sempre zitti; L altezzoso sta sempre su queste; È sempre la strada più veloce; Non è sempre retto; L Antonella conduttrice di È sempre mezzogiorno; Dà sempre brutte notizie sui quotidiani; La linea fra punti di uguale pressione atmosferica; Analogo quasi uguale ; Identico uguale ; È uguale all originale; Non uguale ma quasi; I composti chimici con una formula uguale ma una diversa struttura molecolare;

Cerca altre Definizioni